Caccia ai piccioni con i falchi addestrati Lecco ha perso il suo cuore

A Lecco, alcune persone hanno avviato una pratica di cattura e uccisione dei piccioni utilizzando falchi addestrati. La scelta di interventi di questo tipo ha suscitato attenzione e discussioni tra cittadini e associazioni, mentre si continua a riflettere sulla legittimità di tali azioni. La questione riguarda sia le modalità di tutela dell’ambiente urbano sia il rispetto verso gli animali coinvolti.

C’è un limite che la politica non dovrebbe mai superare: quello della decenza e del rispetto per la vita. Vedere oggi che vengono stanziati ben 63.000 euro di soldi pubblici per dare la caccia ai piccioni con i falchi addestrati è una ferita aperta per chiunque creda che ogni creatura abbia.🔗 Leggi su Leccotoday.it A Caccia di Quaglie con Clea e Arya tra stoppie ed erbai spontanei - Ottobre 2025 - Quail Hunting Notizie correlate Leggi anche: Jessica Pegula rivela perché ha perso la calma con il suo allenatore a Charleston. Giorgia Meloni ha perso il suo tocco magicoMagari lo ritroverà, ma oggi la premier sta inseguendo affannosamente il consenso, rimangiandosi tutto quel che aveva fatto o detto fino a qualche... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Allevatori tedeschi mandano in serie gli uccelli alla morte; Guerra ai piccioni: C'è chi li foraggia e non va bene; Il Comune costretto a fare chiarezza dopo l’abbattimento di alcuni piccioni; Le brigate rozze, caccia ai turisti maleducati che infestano l’Italia (a partire dagli smutandati di Cortina). Truffa del "finto carabiniere", coppia a caccia di anziani per rubare soldi e gioielli ift.tt/f1hc9DX x.com Travolto in scooter, ora è caccia al pirata della strada - facebook.com facebook