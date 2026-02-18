Mamma e figlia piccola sfrattate con gli animali da affezione Lega | Problema datato così gravi i motivi dello sfratto?
Una madre e la sua bambina sono state sfrattate il 17 febbraio e costrette a lasciare la casa con i loro animali, e la Lega chiede:
“Il ‘caso’ del nucleo famigliare ‘sfrattato’ martedì 17 febbraio e buttato in mezzo a una strada è grave, soprattutto in una realtà dove sembra che i servizi sociali funzionino alla meraviglia mentre così, evidentemente, non è o non è per tutti. Prevediamo già le arrampicate sugli specchi dell’amministrazione per difendere l’indifendibile, ma da questo fatto emergono limiti significativi nella gestione del welfare dell’Unione dei Comuni Valle Savio. Gestione che inghiotte risorse cospicue, ma i cui risultati sono sempre nebulosi e inefficaci se consideriamo la storia di questa famiglia e l’episodio avvenuto ieri, su cui abbiamo presentato un’interrogazione”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
