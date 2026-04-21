Picchiato per la kippah ebraica filmati e testimoni per scovare gli aggressori

Nelle ultime ore si sono intensificate le indagini sull'aggressione a un uomo di 62 anni avvenuta a Roma, che è stato insultato e picchiato da due giovani per aver indossato una kippah. Le forze dell'ordine stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza e ascoltando i testimoni presenti sul luogo per identificare gli aggressori. L'episodio è stato segnalato come un atto di violenza antisemita.

I filmati delle telecamere e l'aiuto dei testimoni. A poche ore dall'aggressione antisemita subita da un 62enne romano insultato e picchiato da due giovani arabi per avere indosso la kippah, il tradizionale copricapo circolare indossato dagli uomini ebrei osservanti, proseguono le indagini per.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Aggressione antisemita a Roma: insultato e picchiato in strada perché indossava la kippah ebraica Scontri Askatasuna, arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto: «È un giovane di 22 anni individuato dai filmati»Perché quella che doveva essere una manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna si è trasformata, nel pomeriggio di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Aggressione antisemita a Roma: insultato e picchiato in strada perché indossava la kippah ebraica; Aggredito per la kippah. Ottolenghi (Ucei): Diminuscono sempre di più gli spazi di libertà; Raid a Marconi, il 62enne con la kippah picchiato davanti alla moglie: l'ipotesi aggressione antisemita; L'ombra del pogrom urbano a Marconi: caccia al gruppo che ha aggredito l'uomo con la kippah. Aggressione antisemita a Roma, picchiato perché indossava la kippahUn uomo colpito da più persone nella Capitale mentre passeggiava; verifiche in corso per chiarire dinamica e responsabilità n uomo è stato aggredito nel pomeriggio di ieri mentre passeggiava in strada ... terzobinario.it Raid a Marconi, il 62enne con la kippah picchiato davanti alla moglie: l'ipotesi aggressione antisemitaUn'aggressione di probabile matrice antisemita. È accaduto, domenica 19 aprile 2026 nel pomeriggio in via Gerolamo Cardano, nel quartiere Marconi. Vittima del pestaggio, un uomo di ... leggo.it Torino, picchiato e torturato con un coltellino nella scuola francese Jean Giono: 6 liceali indagati x.com Aggredito e picchiato dal branco: in Versilia un caso simile a quello che ha portato alla morte di Giacomo Bongiorni a Massa facebook