Scontri Askatasuna arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto | È un giovane di 22 anni individuato dai filmati

La manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna a Torino si è conclusa in modo violento. Durante gli scontri, un poliziotto è stato aggredito e ferito. La polizia ha arrestato un ragazzo di 22 anni, identificato grazie alle immagini delle telecamere. Ora gli investigatori cercano di capire se ci siano altri coinvolti. La situazione rimane tesa, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.

Perché quella che doveva essere una manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna si è trasformata, nel pomeriggio di venerdì a Torino, in una delle giornate di scontri più gravi degli ultimi anni. Perché oltre mille persone, secondo il Viminale, hanno messo in campo una strategia organizzata di guerriglia urbana contro le forze dell’ordine. E perché il bilancio finale – più di cento agenti feriti, mezzi incendiati e tre arresti – ha riacceso lo scontro politico su sicurezza, terrorismo interno ed eversione. Askatasuna, chi sono gli aggressori di Torino: anarchici e autonomi, incappucciati e organizzati La manifestazione e la svolta violenta Il corteo nazionale, indetto dopo lo sgombero di Askatasuna dello scorso 18 dicembre, ha portato in città circa 20 mila persone. 🔗 Leggi su Leggo.it

Un giovane di 22 anni proveniente dall’Amiata è stato arrestato a Grosseto, sospettato di aver preso parte alla violenta aggressione a un agente di polizia durante una manifestazione a Torino.

Questa sera a Torino, un agente di polizia è stato aggredito e malmenato durante un episodio che ha coinvolto più persone.

