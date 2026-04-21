Piazza Vecchia cestini smart pieni nei weekend | Sensori per monitorare il riempimento

A Bergamo, nei fine settimana, i cestini intelligenti di Piazza Vecchia si riempiono rapidamente, secondo quanto segnalato da una consigliera di Forza Italia. La presenza di sensori permette di monitorare in tempo reale il livello di riempimento, ma la questione dei rifiuti e del degrado urbano continua a suscitare discussioni tra cittadini e amministratori. La situazione riguarda una delle zone più visitate della città, spesso oggetto di attenzione pubblica.

Bergamo. Il degrado urbano legato ai rifiuti torna al centro del dibattito cittadino. A sollevarlo è la consigliera di Forza Italia Giulia Ceci, che segnala criticità ricorrenti in uno dei punti della città più frequentati dai turisti: piazza Vecchia. “Spesso nei fine settimana i cestini sono riempiti in modo eccessivo – spiega Ceci -. Il traboccamento dei rifiuti non ha solo un impatto negativo sul decoro, ma causa anche possibili criticità igienico-sanitarie”. Secondo l’azzurra, l’attuale frequenza di svuotamento risulterebbe insufficiente nei momenti di picco di affluenza. “Un servizio più frequente contribuirebbe a migliorare l’immagine della città – osserva -.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Parcheggi a Roma, arrivano i sensori smart per monitorare i posti liberi: ecco doveA Roma arrivano sensori smart nei parcheggi: dati in tempo reale per trovare posti liberi più facilmente e ridurre traffico e caos.

Genova, dopo il crollo del muraglione in via Napoli in arrivo i sensori per monitorare il palazzo, si temono altri smottamentiSlitta almeno alla fine di febbraio il rientro dei 52 sfollati del palazzo di via Napoli, a Genova, sotto cui è crollato un muraglione nella notte...