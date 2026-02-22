genova dopo il crollo del muraglione in via napoli in arrivo i sensori per monitorare il palazzo si temono altri smottamenti

A Genova, il crollo del muraglione in via Napoli ha causato la messa in sicurezza dell’edificio e il posizionamento di sensori specifici. Le autorità installano fessurimetri per monitorare eventuali movimenti strutturali e prevenire nuovi smottamenti. Al momento, 52 residenti rimangono fuori casa e il loro rientro è previsto solo dopo ulteriori verifiche, con una possibile riapertura almeno a fine febbraio. La situazione resta sotto stretta sorveglianza.

Slitta almeno alla fine di febbraio il rientro dei 52 sfollati del palazzo di via Napoli, a Genova, sotto cui è crollato un muraglione nella notte tra 18 e 19 febbraio. Prima di poter dare il via libera al loro ritorno a casa, infatti, sarà necessario monitorare eventuali movimenti dell’edificio attraverso i fessurimetri, che verrano installati lunedì. Anche perché nella notte appena trascorsa ci sono stati altri movimenti del terreno. Il versante sopra l’ex caserma Gavoglio è stato interessato da un nuovo cedimento giovedì pomeriggio, e i residenti hanno potuto fare rientro nelle case soltanto per il tempo necessario a prendere i loro effetti personali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Maltempo a Genova, cede muraglione nel quartiere del Lagaccio: evacuato un intero palazzoA causa del maltempo, a Genova si è verificato il crollo di un muraglione nel quartiere del Lagaccio.

Crollo del muraglione in via Napoli, Salis: "Servono interventi strutturali"La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha visitato questa mattina l’area di via Napoli dopo il crollo del muraglione avvenuto ieri sera a causa delle intense piogge.

Argomenti discussi: Genova sotterranea, dopo il crollo a Caffaro, viaggio nella ex galleria anti aereo oggi parcheggio; Genova, crolla muraglione a Castelletto; Genova, un altro crollo in città; Muraglione crollato a Castelletto: tre sfollati, rimossi i detriti.

