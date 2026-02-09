Parcheggi a Roma arrivano i sensori smart per monitorare i posti liberi | ecco dove

A Roma arrivano i sensori smart per monitorare i posti liberi. La città installa una rete di dispositivi che segnaleranno in tempo reale gli spazi disponibili, rendendo più facile trovare un parcheggio. La novità dovrebbe ridurre il tempo passato in cerca di un posto auto e snellire il traffico nelle zone più congestionate.

Trovare un posto auto a Roma tante volte è un’impresa, ma la Capitale si prepara a cambiare la gestione dei parcheggi grazie a una nuova rete di sensori smart. La giunta capitolina ha deciso di puntare su tecnologia e dati in tempo reale per rendere più semplice la ricerca dei posti liberi e ridurre traffico e caos urbano. Un intervento che segna un passo deciso verso una città smart, con risultati che promettono effetti concreti sulla vita quotidiana di residenti e automobilisti. LEGGI ANCHE: Il Nettuno di Lione arriva a Roma: capolavoro in bronzo in mostra al Museo Barracco Roma, rivoluzione nei parcheggi con i nuovi sensori smart.🔗 Leggi su Funweek.it

