Piazza Prima Rosa | il cantiere infinito che soffoca il cuore di Campo di Mare

A Campo di Mare, nel cuore di Cerveteri, si trova un cantiere che da tempo occupa piazza Prima Rosa. La presenza dei lavori ha portato a uno stato di stagnazione, con le aree pubbliche che risultano inaccessibili o poco fruibili per i cittadini. La situazione è diventata un punto di attenzione per chi vive e frequenta la zona, che lamenta i disagi causati dall’interruzione dei servizi e dalla mancanza di interventi chiari per completare i lavori.

Cerveteri, 21 aprile 2026 Il decoro urbano e la vivibilità di un territorio passano inevitabilmente attraverso la qualità dei suoi spazi pubblici. Eppure, a Campo di Mare, piazza Prima Rosa rappresenta oggi l’emblema di una gestione burocratica farraginosa e di una paralisi amministrativa che dura ormai da quasi due anni. Quella che doveva essere un’opera di riqualificazione attesa dalla cittadinanza si è trasformata in una ferita aperta nel tessuto urbano, un cantiere che solleva legittimi interrogativi sulle responsabilità della Città Metropolitana di Roma. I lavori, finanziati e progettati sotto l’egida di Città Metropolitana di Roma, avrebbero dovuto restituire alla frazione un polo di aggregazione moderno, sicuro e accessibile.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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