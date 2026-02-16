Piazza Risorgimento il pasticcio milionario | cantiere infinito e l’ombra del risarcimento con i soldi dei cittadini

Piazza Risorgimento si trasforma in un cantiere senza fine a causa di una gestione disorganizzata, creando un problema economico che ricadrà sui cittadini. Il progetto, iniziato anni fa, è rimasto bloccato per problemi tecnici e ritardi nelle autorizzazioni, lasciando i lavori a metà e alimentando le preoccupazioni per eventuali risarcimenti. La confusione tra le amministrazioni ha fatto accumulare spese senza un chiaro risultato, mentre le tasche dei contribuenti rischiano di essere ancora più gonfiate.

Tempo di lettura: 3 minuti Non è solo un cantiere in ritardo. È l'ennesimo 'mamozio' che rischia di costare caro ai cittadini a causa di un cortocircuito amministrativo. Nel 2016 il Comune inserisce Piazza Risorgimento nel piano finanziato con fondi statali. Project financing da 9,5 milioni: 7 pubblici, 2,5 del privato. Un equilibrio già fragile. Il progetto (redatto da Antonio Iadicicco prima di diventare dirigente comunale) prevede pedonalizzazione totale della piazza, nuova pavimentazione, porticati su due lati, un edificio di tre piani destinato a servizi e residenze e due livelli interrati per il parcheggio sull'area dell'ex terminal.