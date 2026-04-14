Milano il cantiere che soffoca il business | crisi al ristorante Jing Dou

A Milano, il cantiere per una nuova infrastruttura della mobilità sta influendo significativamente sull’attività del ristorante Jing Dou. Da quasi trent’anni, il locale aveva basato il proprio funzionamento sulla presenza di posti auto, ma con l’avvio dei lavori questa possibilità è stata eliminata. La riduzione degli spazi di sosta ha portato a difficoltà nella gestione quotidiana e ha colpito direttamente la clientela abituale.

Il cantiere per la nuova infrastruttura della mobilità a Milano sta determinando un impatto diretto e severo sulla gestione operativa del ristorante Jing Dou, dove la scomparsa dei posti auto ha compromesso un modello di business consolidato da quasi tre decenni. La situazione, che vede coinvolta la titolare Lijun, mette in luce il divario tra le promesse di grandi opere pubbliche e la realtà quotidiana delle attività commerciali locali colpite dai lavori. La gestione del locale, attivo da 28 anni, si trova oggi a dover affrontare una sfida logistica senza precedenti. Per Jessica, la proprietaria del ristorante, la perdita di circa quindici stalli di sosta proprio davanti all’ingresso rappresenta un ostacolo critico per il servizio di asporto che l’attività ha saputo strutturare nel tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, il cantiere che soffoca il business: crisi al ristorante Jing Dou Desio, il cantiere fantasma della metrotranvia soffoca i negoziL’impatto della metrotranvia sul tessuto commerciale di Desio prende il nome di My Home, uno showroom d’arredo situato in corso Milano che oggi si... Leggi anche: Al referendum Marina Berlusconi voterà sì “per spezzare il giogo che soffoca tutti”. E dà un’altra botta a Tajani: “Serve rinnovamento”