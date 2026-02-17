Internazionale della violenza Rampelli | Andremo fino in fondo sui contatti Lione-Roma Piantedosi riferisca in Aula

Fabio Rampelli ha scoperto che i contatti tra i gruppi antagonisti italiani e quelli di Lione hanno contribuito alla morte di Quentin, ucciso da estremisti di sinistra. Rampelli chiede che il ministro Piantedosi riferisca urgentemente in Parlamento per chiarire le responsabilità e i collegamenti. La sua richiesta nasce dall’indagine che ha portato alla luce queste connessioni, ritenute fondamentali per capire l’intera vicenda.

Si deve a Fabio Rampelli se la connessione tra la rete antagonista italiana con quella di Lione che ha portato alla tragica fine del giovane Quentin per mano di estremisti di sinistra sarà messa all'attenzione del ministero dell'Interno, del Parlamento e degli inquirenti. Con due interrogazioni parlamentari in 24 ore il vicepresidente della Camera ha messo in luce l'esistenza di una rete internazionale del movimento antifascista violento. "Il deputato dell'assemblea nazionale francese Jacques Arnault era a Roma il 7 gennaio 2026 a presidiare una manifestazione antifascista contro l'anniversario della strage di Acca Larenzia ", si legge nel testo dell'interrogazione depositata appena pochi minuti fa. Rampelli denuncia l'internazionale della violenza antifascista: «Fare chiarezza sui collegamenti tra Lione e Roma»Fabio Rampelli ha criticato l'internazionale dell'odio antifascista, chiedendo di fare chiarezza sui legami tra gli eventi di Lione e Roma. Acca Larenzia: Rampelli, 'inquietanti indizi su internazionale eversiva dell'antifascismo'Roma, 16 feb. (Adnkronos) - La tragica uccisione di Quentin a Lione per mano di estremisti di sinistra ha messo in luce una rete internazionale del movimento antifascista violento. Alcuni attivisti antifascisti francesi citati nell'inchiesta sulla morte del giovane Quentin a Lione sarebbero stati ospiti e premiati a Roma durante iniziative riconducibili ad ambienti di AVS e dei centri sociali. Se questi fatti dovessero essere confermati, si trattereb «La tragica uccisione di Quentin a Lione per mano di estremisti di sinistra ha messo in luce una rete internazionale del movimento antifascista violento», ha sottolineato Rampelli, spiegando che «tra le notizie diffuse ci sarebbe l'arrivo a Roma, alla vigilia dell'