Dl sicurezza Mantovano da Mattarella | attenzione del Quirinale su norma sui rimpatri E spunta un emendamento di modifica

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio si è recato al Quirinale per un incontro con il capo dello Stato. Durante la visita, si è parlato della norma sui rimpatri contenuta nel decreto sicurezza. Nel frattempo, è emerso un emendamento che propone modifiche alla legge. La discussione tra i vertici del governo e il presidente della Repubblica riguarda anche l’attenzione del Quirinale su questa normativa.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo si è appreso da fonti parlamentari. Resta alta infatti l'attenzione - e l'attesa - del Colle sulla norma contenuta nel decreto Sicurezza che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario, nel caso in cui i loro assistiti scelgano di tornare nei Paesi d'origine. Il faro del Quirinale Da giorni è attivo il faro del Quirinale su una norma che ha provocato l'allarme delle opposizioni e rilievi critici di alcuni costituzionalisti.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Dl sicurezza, Mantovano da Mattarella: attenzione del Quirinale su norma sui rimpatri. E spunta un emendamento di modifica Notizie correlate Decreto sicurezza, Mantovano da Mattarella: attenzione del Quirinale su incentivo per gli avvocati che seguono i rimpatriIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio... Dl sicurezza e premio agli avvocati per i rimpatri: Mantovano al Quirinale per un incontro con MattarellaRoma, 20 aprile 2026 - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano si è recato al Quirinale per un colloquio con il presidente... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il GrandTour in Sicilia di Claudio Baglioni: Un abbraccio mai interrotto. Dl sicurezza, Mantovano al Quirinale per incontro con MattarellaRoma, 20 apr. (askanews) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano è al Quirinale per un colloquio con il presidente ... notizie.tiscali.it Dl sicurezza: Mantovano al Colle per incontrare MattarellaLavori commissioni Camera sospesi in attesa di sviluppi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 apr - Il sottosegretario alla Presidenza del ... ilsole24ore.com