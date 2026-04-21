Il consiglio comunale di Porcari ha approvato il Piano strutturale integrato della Piana, un documento che definisce le linee guida per lo sviluppo urbanistico e territoriale dell’area. La discussione si è concentrata sulla tutela della qualità della vita e sull’identità dei luoghi, temi ritenuti prioritari dall’amministrazione comunale. Durante la seduta, sono stati evidenziati gli obiettivi di miglioramento e di conservazione del patrimonio territoriale e ambientale.

Il consiglio comunale di Porcari ha approvato il Piano strutturale intercomunale della Piana di Lucca e Simone Giannini, assessore all’urbanistica plaude al risultato evidenziando come si tratti di uno strumento che guarda al futuro del territorio: "L’approvazione ci consegna uno strumento che colloca le scelte urbanistiche dentro una visione ampia, coerente e consapevole del territorio- sottolinea l’assessore -. Il valore sta proprio nella capacità di tenere insieme tutela e sviluppo, senza contrapporli, anzi riconoscendo che una crescita equilibrata e sostenibile può esistere solo se fondata sulla salvaguardia del patrimonio territoriale, paesaggistico, ambientale e produttivo".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano strutturale integrato. Giannini: "Qualità della vita e identità dei luoghi le priorità"

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