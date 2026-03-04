Il vino della Romagna Doppietta Tre Monti al premio Albana Dèi | Qualità e identità

Il vino della Romagna ha ottenuto un riconoscimento importante con la doppietta di Tre Monti al premio Albana Dèi, dedicato alla qualità e all’identità di questa produzione. La cerimonia si è svolta nel Ridotto del teatro, dove il bianco simbolo della regione è stato celebrato attraverso le premiazioni. La manifestazione ha visto protagonisti i produttori e i vini che rappresentano l’eccellenza locale.

Il bianco simbolo della Romagna incorona i suoi ambasciatori. Nella cornice del Ridotto del teatro comunale Ebe Stignani di Imola si è svolta lunedì sera la cerimonia di proclamazione di 'Albana Dèi' 2025, la selezione enologica promossa dal Consorzio Vini di Romagna che da oltre un decennio racconta l'evoluzione del Romagna Albana Docg Secco, primo bianco italiano ad aver ottenuto la Docg. Ideata dai curatori Carlo Catani e Andrea Spada, l'iniziativa si conferma un osservatorio privilegiato sulle nuove interpretazioni dell'Albana, capace oggi di coniugare identità territoriale e contemporaneità stilistica. Anche per l'edizione 2025 sono stati assegnati due riconoscimenti storici: il premio 'Albana Dèi', attribuito dalla giuria tecnica, e 'L'Indigeno del cuore - premio Valter Dal Pane', decretato dal voto popolare.