PIano dei rifiuti la coalizione di centrosinistra esulta | E' la svolta Umbria vero cuore verde d' Italia

Oggi prende il via il percorso di partecipazione relativo alla nuova legge sull’economia circolare e all’aggiornamento del piano rifiuti. La coalizione di centrosinistra ha accolto con soddisfazione questa fase, ritenendo che rappresenti un passo importante per valorizzare l’immagine di una regione che si definisce come il cuore verde del paese. La procedura coinvolgerà cittadini, enti e associazioni in un percorso di confronto e condivisione.

“Parte oggi il percorso di partecipazione della legge sull’economia circolare e l’aggiornamento del piano rifiuti. Un iter che certifica la decisa volontà dell’Umbria di cambiare passo": dopo la presentazione ufficiale da parte della Presidente Proietti e dell'Assessore De Luca, arriva il pieno e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Sole e rifiuti: la svolta di Cambridge per l’idrogeno verdeRicercatori dell’Università di Cambridge hanno ideato un sistema a energia solare capace di convertire l’acido delle batterie per auto e plastiche... Wim Talk Umbria, così il cuore verde d’Italia "punta" sugli eventi privatiIl Castello di Petrata ad Assisi ha ospitato Wim Talk Umbria, tappa regionale del format nazionale Wedding Industry Meet (Wim) dedicato ai... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il piano dei lavori di Ase Spoleto fino a domenica 26 aprile; Conferenza stampa di presentazione della legge sull'economia circolare; Decoro urbano e raccolta dei rifiuti: Così cambiamo il sistema in centro; L'Umbria tra le quattro regioni in Italia per Raccogliamo le idee. Chiamata alla partecipazione su progetti di sviluppo sostenibile. PIano dei rifiuti, la coalizione di centrosinistra esulta: E' la svolta, Umbria vero cuore verde d'ItaliaParte oggi il percorso di partecipazione della legge sull’economia circolare e l’aggiornamento del piano rifiuti. Un iter che certifica la decisa volontà dell’Umbria di cambiare passo: dopo la prese ... perugiatoday.it Bollette Tari più leggere in Umbria: il nuovo piano rifiuti promette 22 milioni di risparmi all'anno per famiglie e impreseAddio inceneritori, stop alle discariche e tariffa puntuale chi inquina paga. La Regione presenta la legge sull'economia circolare: raccolta differenziata all'80% entro il 2030. Proietti: La Giunta ... perugiatoday.it Calabria o Umbria: chi voti facebook Martedì #21aprile Allerta GIALLA per rischio meteo-idro su Molise, Umbria, ampi settori di Emilia-Romagna e su parte di Lombardia, Abruzzo e Puglia Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/Allerta x.com