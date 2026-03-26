Wim Talk Umbria così il cuore verde d’Italia punta sugli eventi privati

Il Castello di Petrata ad Assisi ha accolto la tappa regionale di Wim Talk Umbria, evento dedicato ai professionisti del settore degli eventi privati. La manifestazione fa parte del format nazionale Wedding Industry Meet (Wim) e si rivolge a operatori e aziende che organizzano matrimoni e cerimonie. L'appuntamento si inserisce nel calendario di incontri rivolti a professionisti del settore in diverse regioni italiane.

Il Castello di Petrata ad Assisi ha ospitato Wim Talk Umbria, tappa regionale del format nazionale Wedding Industry Meet (Wim) dedicato ai professionisti degli eventi privati. Oltre 160 aziende del settore – tra wedding planner, strutture ricettive, fornitori di servizi e operatori collegati – si sono riunite per un confronto trasversale, segnando un momento storico per l'Umbria come destinazione di eventi e matrimoni. Promosso e prodotto da Destination Umbria, l'associazione che riunisce eccellenze umbre nel wedding e negli eventi privati, Wim Talk Umbria ha rappresentato non solo un networking di alto livello, ma un segnale concreto di maturità del comparto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Wim Talk Umbria, così il cuore verde d’Italia "punta" sugli eventi privati Articoli correlati “Cuore verde” ghiacciato: temperature gelide in Umbria. E a Colfiorito -13Periugia, 8 gennaio 2026 - L'inverno quello da brividi è arrivato anche in Umbria con il termometro sceso sotto lo zero. “Dal cuore d’Europa al cuore verde d’Italia”, iniziativa dem a Terni su fondi europeiSi intitola “Dal cuore d’Europa al cuore verde d’Italia – difendere i territori nelle scelte europee per rilanciare l’Umbria” l’iniziativa prevista...