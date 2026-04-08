Sole e rifiuti | la svolta di Cambridge per l’idrogeno verde

Ricercatori di un’università britannica hanno sviluppato un sistema che utilizza l’energia solare per trasformare l’acido presente nelle batterie di auto e nelle plastiche non riciclabili in idrogeno verde e altri composti chimici utili. Il progetto mira a sfruttare le fonti di energia rinnovabile per ottenere prodotti chimici e carburanti sostenibili. La tecnologia si basa su un processo di conversione che combina energia solare e materiali di scarto.

Ricercatori dell’Università di Cambridge hanno ideato un sistema a energia solare capace di convertire l’acido delle batterie per auto e plastiche non riciclabili in idrogeno verde e componenti chimici preziosi. L’iniziativa nasce per contrastare l’impatto di 400 milioni di tonnellate di scarti plastici prodotti ogni anno, di cui solo il 18% viene effettivamente recuperato. Il restante volume finisce disperso nell’ecosistema, accumulato nelle discariche o eliminato tramite incenerimento. Attraverso una tecnica definita fotoriformazione acida alimentata dal sole, gli scienziati sono riusciti a creare un’interazione tra due materiali solitamente considerati incompatibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sole e rifiuti: la svolta di Cambridge per l’idrogeno verde Bus a idrogeno a Bologna, presentata la nuova flotta di 127 mezzi. Lepore: "La vera svolta verde"Tper e Comune nell’impianto di ricarica al deposito di via Battindarno: intervento da 75 milioni finanziati dal Pnrr. Cresce la spesa per energia rinnovabile: nuovi investimenti in idrogeno verde e infrastrutture sostenibiliLa spesa per energie in Italia ha registrato un significativo balzo in avanti nel primo trimestre del 2026, con un aumento del 22% rispetto allo... Temi più discussi: Nando, Ai per gestire i rifiuti e ridurre il food waste; Dai rifiuti tessili ai filati senza tracciabilità: sequestri a Napoli e Prato; Bivacchi e rifiuti abbandonati. Degrado lungo il Percorso Sole; Rifiuti, dal 14 aprile riparte il Rentri. Bivacchi e rifiuti abbandonati. Degrado lungo il Percorso SoleEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Abbandona rifiuti in strada (ma viene ripreso dalle telecamere). La rabbia del Comune: E’ intollerabileL’amministrazione di Gaeta pubblica sui social il video dell’uomo intento a lasciare rifiuti dopo essere sceso dall’auto. Il sindaco: Interverremo con fermezza, rafforzando controlli e sanzioni, ma a ... latinatoday.it METEO OGGI ITALIA – SOLE E CLIMA MITE OVUNQUE! NORD Giornata stabile grazie all’alta pressione: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli, mari calmi. Temperature: fino a 25-27°C, più fresche su #Genova e #Tri - facebook.com facebook