Nelle scuole della provincia di Rimini, nelle ultime settimane sono stati intensificati i controlli esterni con agenti in borghese, senza l’uso di metal detector. La misura mira a prevenire episodi di violenza tra studenti, evitando tuttavia di generare allarmismi tra genitori e insegnanti. Le forze dell’ordine si preparano a intervenire prontamente in caso di necessità, rafforzando così la presenza nelle zone di ingresso degli istituti scolastici.

Per la sicurezza nelle scuole si punta sulla prevenzione, ma senza creare allarmismi. In provincia di Rimini si va verso controlli più attenti fuori dagli istituti, anche con poliziotti e carabinieri in borghese, pronti a intervenire all’occorrenza. Niente misure estreme per ora: i metal detector restano fuori dai piani, perché la situazione non viene considerata così critica. Il tema è stato al centro, venerdì scorso, di un incontro di coordinamento tra Provincia, Questura, Procura e dirigenti scolastici. A dare impulso all’iniziativa il consigliere provinciale con delega alla scuola, Giuliano Zamagni, a seguito delle indicazioni della circolare "Piantedosi-Valditara" emanata dopo l’accoltellamento mortale avvenuto in una scuola di Genova il 16 gennaio scorso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piano anti-violenza tra i banchi. Agenti in borghese fuori scuola: "Ma non ci saranno metal detector"

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