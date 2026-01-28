Sicurezza tra i banchi | Metal detector? No Responsabilità collettiva e sensibilizzazione

La questione della sicurezza negli istituti scolastici torna al centro del dibattito. Nei giorni scorsi, alcuni dirigenti e genitori hanno preso posizione contro l’installazione di metal detector, preferendo puntare su responsabilità collettiva e sensibilizzazione. La discussione si riaccende dopo i recenti episodi di cronaca che hanno messo in allarme studenti e insegnanti.

di Ylenia Cecchetti EMPOLI Sicurezza tra i banchi di scuola: il dibattito si riaccende alla luce dei recenti casi di cronaca. Dall’accoltellamento mortale avvenuto a La Spezia all’aggressione all’istituto Enriques di Castelfiorentino – con una studentessa di 14 anni finita in ospedale e tre coetanee sospese – è naturale interrogarsi su come arginare il fenomeno. Lo facciamo con alcuni dei dirigenti scolastici degli istituti superiori del territorio. Metal detector a scuola? La proposta – provocatoria – del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara non convince Gateano Flaviano. "Impossibile da gestire – secondo il dirigente dell’istituto superiore Fermi–Da Vinci di Empoli –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza tra i banchi: "Metal detector? No. Responsabilità collettiva e sensibilizzazione" Approfondimenti su Sicurezza Scuola Ispezione a scuola, polizia tra i banchi del Corni con unità cinofila e metal detector Nella mattina del 24 gennaio 2026, la polizia di Modena ha effettuato un’ispezione nell’istituto Corni, utilizzando unità cinofile e metal detector. Metal detector a scuola, i conti di Andrea Maggi: “Costerebbero 120 milioni come i banchi a rotelle. E con impatto zero” Andrea Maggi valuta in circa 120 milioni di euro l'investimento necessario per installare i metal detector nelle scuole italiane. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Sicurezza Scuola Argomenti discussi: Le scuole non-violente cercano risposte per garantire la sicurezza degli studenti; La Sicurezza si impara tra i banchi: l’ASP di Catania apre le porte alle Scuole Medie; Sicurezza tra i banchi: Metal detector? No. Responsabilità collettiva e sensibilizzazione; Sicurezza a scuola, Piantedosi rileva l'uso di coltelli soprattutto tra i ragazzi che appartengono a famiglie di cittadini immigrati precisando che non c'è nessuno stigma. Sicurezza tra i banchi: Metal detector? No. Responsabilità collettiva e sensibilizzazioneI dirigenti del liceo Pontormo e del tecnico-professionale Fermi-Da Vinci riflettono su come intervenire davanti a fenomeni di bullismo e aggressioni a scuola . Palmesano: Restare in ascolto. Flavia ... lanazione.it Serramanico tra i banchi in Piemonte, studente scoperto in aula con un coltello: intervengono i CarabinieriUn serramanico tra i banchi, l’intervento dei Carabinieri e un clima nazionale sempre più teso sul tema delle armi tra i giovanissimi ... giornalelavoce.it Torna il consiglio comunale a Monza: sui banchi i temi della sicurezza nell’area ex Enel e dei lavori alla nuova scuola Bellani - facebook.com facebook Il nuovo decreto sicurezza, banco di prova per il governo ad un anno dalle elezioni x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.