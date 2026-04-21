Piaga esotica a Bari | i parrocchetti devastano i raccolti agricoli

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Bari, il settore agricolo sta affrontando un problema legato alla crescita numerica di parrocchetti, uccelli esotici di piccole dimensioni. Questi volatili si stanno diffondendo rapidamente e stanno causando danni significativi ai raccolti di ortofrutta. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che stanno monitorando l’andamento dell’infestazione e valutando eventuali interventi di contenimento.

Il settore agricolo della provincia di Bari affronta una sfida ambientale senza precedenti a causa della proliferazione incontrollata dei parrocchetti, piccoli volatili esotici che stanno colpendo duramente le produzioni ortofrutticole locali. La richiesta di un intervento risolutivo è stata formalizzata dal consigliere regionale Scatigna, il quale ha sollecitato la Commissione Agricoltura per definire strategie di contenimento immediate a tutela degli agricoltori e della biodiversità del territorio. L’impatto economico sulla Terra di Bari e l’estensione del fenomeno. Quello che in passato veniva percepito come un elemento decorativo nei giardini urbani si è trasformato in una vera piaga per le campagne baresi.🔗 Leggi su Ameve.eu

piaga esotica a bari i parrocchetti devastano i raccolti agricoli
© Ameve.eu - Piaga esotica a Bari: i parrocchetti devastano i raccolti agricoli

Notizie correlate

Allarme parrocchetti nella provincia di Bari: "Distruggono i raccolti, la Regione intervenga"Non sono più solo una nota di colore esotico nei parchi cittadini, ma una vera e propria minaccia per l’economia rurale della Terra di Bari.

Pulizia dei fondali sul lungomare di Bari: raccolti mozziconi, smartphone e kg di rifiutiOltre 70 volontari hanno preso parte alla raccolta di rifiuti e residui sul lungomare di Bari per l'edizione 2026 di ‘Spiagge e Fondali Puliti’.

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.