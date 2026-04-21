Nella provincia di Bari, il settore agricolo sta affrontando un problema legato alla crescita numerica di parrocchetti, uccelli esotici di piccole dimensioni. Questi volatili si stanno diffondendo rapidamente e stanno causando danni significativi ai raccolti di ortofrutta. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che stanno monitorando l’andamento dell’infestazione e valutando eventuali interventi di contenimento.

Il settore agricolo della provincia di Bari affronta una sfida ambientale senza precedenti a causa della proliferazione incontrollata dei parrocchetti, piccoli volatili esotici che stanno colpendo duramente le produzioni ortofrutticole locali. La richiesta di un intervento risolutivo è stata formalizzata dal consigliere regionale Scatigna, il quale ha sollecitato la Commissione Agricoltura per definire strategie di contenimento immediate a tutela degli agricoltori e della biodiversità del territorio. L’impatto economico sulla Terra di Bari e l’estensione del fenomeno. Quello che in passato veniva percepito come un elemento decorativo nei giardini urbani si è trasformato in una vera piaga per le campagne baresi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piaga esotica a Bari: i parrocchetti devastano i raccolti agricoli

Notizie correlate

Allarme parrocchetti nella provincia di Bari: "Distruggono i raccolti, la Regione intervenga"Non sono più solo una nota di colore esotico nei parchi cittadini, ma una vera e propria minaccia per l’economia rurale della Terra di Bari.

Pulizia dei fondali sul lungomare di Bari: raccolti mozziconi, smartphone e kg di rifiutiOltre 70 volontari hanno preso parte alla raccolta di rifiuti e residui sul lungomare di Bari per l'edizione 2026 di ‘Spiagge e Fondali Puliti’.