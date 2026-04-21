Un viaggio leggero, profondo, a volte ironico, nella vita e nelle opere di donne che hanno trasformato i versi in una rivoluzione e la poesia in una nuova percezione del femminile Phenomenal Womendebutta alTeatro Goldenil22e23 aprile. Lo spettacolo nasce da un progetto ideato ed interpretato daGrazia Di MicheleeAlessandra Fallucchi, dirette daEmanuela Caruso. Phenomenal Womenporta sul palcoscenico delleartiste che hanno trasformato i versi in una rivoluzione e la poesia in una nuova percezione del femminile. Lo spettacolo è una rappresentazione straordinaria che celebra il coraggio ed il talento di figure simbolo, scrittrici e poetesse, che hanno avuto la capacità di uscire dagli schemi, di rompere con le convenzioni e le regole.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Phenomenal Women al Teatro Golden il 22 e 23 aprile

Buried Truths | Critical Role | Campaign 4, Episode 23

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