“Phenomenal Women” è lo spettacolo, dedicato alle donne che hanno usato la parola come arma di liberazione, in scena il 22 e il 23 aprile al Teatro Golden.Da Sibilla Aleramo ad Alda Merini, artiste speciali che hanno trasformato i versi in una rivoluzione e la poesia in una nuova percezione del.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Phenomenal Women: al Teatro Golden la forza della poesia femminileCosa: Phenomenal Women, spettacolo tra musica e teatro con Grazia Di Michele e Alessandra Fallucchi.

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'Phenomenal Women' tra musica e teatro, donne che hanno sfidato mondo con loro versi. Al Golden di Roma il 22 e 23 aprile con Grazia Di Michele e Alessandra Fallucchi #ANSA x.com

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