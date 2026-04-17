Cosa: Phenomenal Women, spettacolo tra musica e teatro con Grazia Di Michele e Alessandra Fallucchi.. Dove e Quando: Teatro Golden (Via Taranto 36, Roma); 22 e 23 aprile 2026.. Perché: Un omaggio emozionante alle grandi poetesse e scrittrici che hanno rivoluzionato l’identità femminile attraverso la parola.. Il palcoscenico del Teatro Golden si appresta a trasformarsi in uno spazio sacro dove la voce delle donne, troppo spesso confinata tra le pagine ingiallite delle biblioteche o soffocata dai pregiudizi del tempo, torna a risuonare con una forza dirompente. Il 22 e 23 aprile 2026 debutta Phenomenal Women, una produzione che vede l’eccezionale incontro tra la sensibilità musicale di Grazia Di Michele e l’intensità interpretativa di Alessandra Fallucchi.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Phenomenal Women: al Teatro Golden la forza della poesia femminile

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