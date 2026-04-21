Petrolio c’è prezzo e prezzo | la grande faglia tra fisico e digitale

Il mercato del petrolio presenta differenze significative tra i prezzi indicati nel mercato fisico e quelli negoziati nel digitale. Mentre le quotazioni ufficiali aumentano o diminuiscono, le transazioni effettive tra compratori e venditori possono seguire andamenti diversi, influenzate da vari fattori e modalità di negoziazione. Questa disparità si riflette nelle modalità di formazione dei prezzi e nelle strategie adottate dagli operatori.

“Il prezzo del petrolio sale”, “il prezzo del petrolio scende”. Ma i prezzi sono tutti uguali? Fare chiarezza sul mercato del greggio in un contesto di rinnovata criticità geopolitica significa innanzitutto comprendere che il prezzo del petrolio può evidenziare una crescente distanza tra il valore mostrato dai mercati finanziari e il costo reale dell’energia fisicamente disponibile. Ma andiamo con ordine. Secondo l’analisi di Alphaville, riportata dal Financial Times, il prezzo del petrolio osservato sui mercati, in particolare attraverso i contratti futures, non rappresenta necessariamente quanto un acquirente debba pagare per ottenere immediatamente un barile di energia.🔗 Leggi su It.insideover.com

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