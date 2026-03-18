Borse e prezzo petrolio 18 marzo | Scendono greggio e gas Salvini | Tetto al prezzo del diesel a 1,90 euro al litro

Il 18 marzo, il prezzo del petrolio e del gas è diminuito rispetto ai giorni precedenti. Il greggio si è abbassato sotto determinate soglie, mentre il gas naturale ha registrato una flessione. Salvini ha incontrato i rappresentanti delle compagnie petrolifere per discutere delle recenti variazioni dei costi energetici e ha annunciato l’intenzione di imporre un tetto al prezzo del diesel a 1,90 euro al litro.

La Fed, nel lasciare invariati i tassi nell'intervallo 3,5%-3,75%, ha avvertito che l'incertezza sulle prospettive economiche resta elevata, mentre gli sviluppi in Medio Oriente hanno effetti ancora incerti sull'economia americana. Nel comunicato il Fomc segnala comunque che l'economia Usa continua a crescere a un ritmo solido e che l'inflazione resta moderatamente elevata. Wall Street resta negativa anche dopo la decisione della Fed. Il Dow Jones arretra dello 0,96%, il Nasdaq dello 0,69% e lo S&P 500 dello 0,66%. Il governo, secondo quanto apprende l'agenzia Ansa da diverse fonti, sta limando gli interventi contro i rincari dei carburanti da portare al Consiglio dei ministri che potrebbe essere convocato in serata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Borse e prezzo petrolio, 18 marzo | Scendono greggio e gas, Salvini: «Tetto al prezzo del diesel a 1,90 euro al litro» Articoli correlati Borse e prezzo petrolio, 18 marzo | Scendono greggio e gas, avvio in rialzo per l’Europa (Milano +0,5%): attenzione sulle banche centraliAvvio di seduta positivo per Piazza Affari, con il listino milanese che sale dello 0,4% sostenuto dagli acquisti sui titoli della moda e sulle... Gasolio, Salvini spinge per il prezzo sotto 1,90 euro al litroABBONATI A DAYITALIANEWS Le proposte in arrivo al Consiglio dei ministri Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha ribadito la... Approfondimenti e contenuti su Borse e prezzo petrolio 18 marzo... Temi più discussi: Borse, il blitz sulle riserve di petrolio non basta ad allentare la tensione. Piazza Affari a -1%; I mercati europei calano con l'impennata dei prezzi del petrolio; Borse mondiali in calo e petrolio in salita dopo gli attacchi ai depositi di stoccaggio; Usa preleveranno 172 milioni barili petrolio da riserve strategiche. Borse asiatiche in rialzo grazie al calo del prezzo del petrolio. Occhi puntati sulla FedI mercati sono concentrati sulla riunione della Federal Reserve statunitense, per capire come la banca centrale americana cercherà di bilanciare crescita e rischio inflazionistico nel contesto del con ... ilsole24ore.com Il greggio torna sopra i 108 dollari al barile, le borse europee chiudono in rossoDopo gli ultimi attacchi agli impianti energetici dell'Iran, il prezzo del petrolio torna a salire. Il Brent è scambiato oltre 108 dollari al barile, in crescita quasi del 5% rispetto a ieri e del 18% ... msn.com In #Bundesliga scoppia il caso #Bakayoko: borse nello spogliatoio da 9 mila euro, #Lipsia furioso x.com Che tu voglia sgonfiare le borse al mattino, illuminare le occhiaie o rendere la zona più liscia e idratata, i patch occhi lavorano “a contatto” con la pelle e aiutano a veicolare attivi mirati in pochi minuti. facebook