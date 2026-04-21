Petrolchimico proclamato stato di agitazione | Grosse perdite e fabbrica di batterie ancora a zero

Il settore petrolchimico di Brindisi ha proclamato uno stato di agitazione a causa delle persistenti difficoltà. Le aziende del comparto segnalano perdite significative, mentre la produzione di batterie rimane ferma. La situazione ha portato i lavoratori a manifestare preoccupazioni riguardo al loro impiego e alle prospettive future. La crisi ha suscitato allerta tra le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali.

BRINDISI - La spirale delle promesse non mantenute si trasforma in allarme rosso per il futuro occupazionale del Petrolchimico di Brindisi. Mentre il settore della logistica continua a registrare perdite significative e il progetto della nuova fabbrica di batterie rimane fermo al palo, i.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Asam Aprilia, proclamato lo stato di agitazione Proclamato stato di agitazione per lavoratori ditte appaltatrici a CeranoBRINDISI - Il sindacato Cobas dichiara con una nota lo stato di agitazione per i lavoratori delle ditte appaltatrici della Centrale Enel di Cerano a... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Priolo, tensione su B2G: 144 lavoratori senza garanzie; Vertenza B2G Sicily, proclamato lo stato di agitazione. Nuova interrogazione del sen. Nicita; I sindacati proclamano lo stato di agitazione per B2G: urgente un vertice in Prefettura; Stato di agitazione B2G, interrogazione del sen. Nicita (Pd): Verificare rispetto Golden Power. Vertenza Responsible, proclamato stato agitazione dipendentiLe organizzazioni sindacali di categoria della Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Fials hanno proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti del Responsible Research Hospital di Campobasso, struttura ... ansa.it FINCONS GROUP per il Petrolchimico - Bari, 1 Giugno 2012 facebook Emma Delaney è stata designata come futura presidente del Consiglio di amministrazione e CEO del gruppo petrolchimico austriaco OMV polimerica.it/articolo.aspi… x.com