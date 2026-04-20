Proclamato stato di agitazione per lavoratori ditte appaltatrici a Cerano

Il sindacato Cobas ha annunciato lo stato di agitazione dei lavoratori delle ditte appaltatrici presso la Centrale Enel di Cerano. La decisione riguarda in particolare tre lavoratori licenziati dalla ditta di giardinaggio e circa cinquanta ex dipendenti di Sir che erano impiegati nel settore. La misura nasce a sostegno di questi lavoratori e mira a chiedere risposte alle rispettive situazioni di crisi occupazionale.

BRINDISI - Il sindacato Cobas dichiara con una nota lo stato di agitazione per i lavoratori delle ditte appaltatrici della Centrale Enel di Cerano a sostegno dei tre lavoratori che sarebbero stati licenziati dalla ditta di giardinaggio Colemi e per i cinquanta lavoratori ex Sir che erano addetti.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Asl Salerno, a rischio i lavoratori precari: proclamato lo stato di agitazione“Sono a rischio i posti di lavoro di centinaia di lavoratori precari dell’Asl Salerno”. Leggi anche: Asam Aprilia, proclamato lo stato di agitazione Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: VVF: Ferrara – Mancanza di risposte su soccorso e tutela della salute Proclamato lo stato di agitazione Cgil Uil Conapo; Servizi educativi del Comune di Pesaro in estate: proclamato lo stato di agitazione del personale; Sanità ligure, sindacati in allerta: proclamato lo stato di agitazione del personale -; Sanità, Cgil e Uil proclamano lo stato di agitazione del personale in Liguria. Asp Palermo, il personale proclama lo stato di agitazionePALERMO – Stato di agitazione per il personale in servizio all’Asp di Palermo, proclamato dopo l’assemblea dei lavoratori tenutasi lo scorso 16 aprile. Le organizzazioni sindacali CISL FP Palermo e CI ... livesicilia.it Concorsi e assunzioni bloccati in Sanitaservice: stato di agitazione proclamato dall'Usb, lettera al PrefettoUsb Foggia proclama lo stato di agitazione di tutto il personale della Sanitaservice Asl Fg e chiede al Prefetto l’immediata attivazione del tavolo di raffreddamento ... foggiatoday.it Lo stato di agitazione è stato proclamato dalle segreterie regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti - facebook.com facebook