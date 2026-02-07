Asam Aprilia proclamato lo stato di agitazione

Le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno dichiarato lo stato di agitazione all’Asam di Aprilia. Le organizzazioni denunciano problemi nelle relazioni sindacali e scelte gestionali che si ripetono da tempo. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e segnalazioni di criticità che non sono state risolte. I lavoratori sono pronti a manifestare per chiedere risposte chiare e miglioramenti.

Approfondimenti su Asam Aprilia Ulss 6, proclamato lo stato di agitazione. I sindacati: «Disattesi gli accordi» L'Ulss 6 ha proclamato lo stato di agitazione, a seguito di un'assemblea sindacale che si è svolta giovedì 15 gennaio. Flaica Cub Napoli: proclamato lo stato di agitazione al 'Sole365' e 'La Speseria'

