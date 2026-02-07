Asam Aprilia proclamato lo stato di agitazione
Le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno dichiarato lo stato di agitazione all’Asam di Aprilia. Le organizzazioni denunciano problemi nelle relazioni sindacali e scelte gestionali che si ripetono da tempo. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e segnalazioni di criticità che non sono state risolte. I lavoratori sono pronti a manifestare per chiedere risposte chiare e miglioramenti.
Proclamato lo stato di agitazione presso l'Asam di Aprilia. A renderlo noto sono le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl "A fronte - dicono - di gravi e reiterate criticità nelle relazioni sindacali e nella gestione delle scelte organizzative aziendali".
