Friends a Napoli la mostra solidale di Federica Gioffredi per la pet therapy al Santobono

Giovedì 23 aprile si è tenuta l’inaugurazione di una mostra fotografica a Napoli, all’interno di una home-gallery. L’esposizione, realizzata dalla fotografa locale, si intitola “Friends” e ha uno scopo solidale. Le immagini sono dedicate alla pet therapy e ai benefici che questa pratica può portare ai bambini ospedalizzati. L’evento ha coinvolto diverse persone e si è svolto in un ambiente dedicato all’arte e alla solidarietà.

Giovedì 23 aprile l’inaugurazione nella home-gallery della fotografa partenopea Quarantaquattro scatti in bianco e nero, ciascuno dedicato a un amico caro, per sostenere “Quattrozampe al Santobono” l’attività di pet therapy in ospedale, ideata per migliorare la vita dei piccoli pazienti, promosso dalla Sostenitori Ospedale Santobono ETS, diretta da Emanuela Capuano. È questo il nuovo progetto della fotografa Federica Gioffredi, che inaugura giovedì 23 aprile alle 18, nella sua home gallery di Napoli (via del parco Margherita, 24) la mostra “Friends”. Tra gli amici, attori, intellettuali, imprenditori: Alessandro Preziosi, Luciano Ferrara, Italo Spagnuolo Vigorita, Vincenzo Ferrara.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Al San Martino la pet therapy entra nei reparti oncologiciCarezze, sorrisi e sguardi che scaldano il cuore: sono quelli degli animali che porteranno la pet therapy nei reparti oncologici dell'ospedale San... Pet therapy nelle scuole dell'infanzia di Genova: la propostaPer far lavorare i bambini sull'educazione al rispetto, sull'autostima e sulla motricità in compagnia degli animali domestici Un cane in classe per... Una raccolta di contenuti Si parla di: Serie A, colpo Lazio al Maradona: Napoli battuto 2-0. Napoli, la mostra Friends di Federica Gioffredi per la pet therapy al SantobonoGiovedì 23 aprile alle ore 18 si terrà a Napoli nella home gallery di via del Parco Margherita la nuova mostra fotografica Friends firmata da Federica ... ilmattino.it A Napoli la mostra 'Friends' di Federica Gioffredi per la pet therapy al 'Santobono'Quarantaquattro scatti in bianco e nero, ciascuno dedicato a un amico caro, per sostenere Quattrozampe al Santobono, l'attività di pet therapy nell'ospedale pediatrico napoletano, ideata per miglior ... ansa.it