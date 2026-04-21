Pestato a sangue e lasciato in fin di vita in strada

Un giovane di 28 anni proveniente dalla Papua Nuova Guinea è stato trovato ferito e in condizioni critiche lungo una strada di Giugliano in Campania. È stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale locale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze dell’aggressione. Finora non sono stati resi noti dettagli su eventuali sospetti o motivazioni dietro l’accaduto.

Un 28enne della Papua Nuova Guinea è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania. E’ stato trovato in via San Marco a Marano, incosciente, con diversi traumi verosimilmente riconducibili ad un’aggressione.Il giovane, dopo un primo soccorso, è stato trasferito.🔗 Leggi su Napolitoday.it ARAFTA REPLAY | Ate & Mercan: Her eyin Balad Yer | #Merte @araftadizisi Notizie correlate Accoltella il suo cane e lo riduce in fin di vita. Poi scende in strada nudo coperto di sangue: voleva compiere un “sacrificio”A Pavia un uomo ha accoltellato il proprio cane di razza corso riducendolo in fin di vita, per poi fuggire in strada in stato confusionale, senza... Anziano pestato dal figlio a Pescara: 86enne in fin di vitaPescara - Violenta aggressione in un’abitazione di Portanuova, a Pescara: un 86enne è stato picchiato dal figlio 59enne e ora è ricoverato in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omicidio Giacomo Bongiorni, Procuratore: Colpito più volte anche a terra; Notte di paura in via Molinari, posteggiatore pestato a sangue davanti al Bingo; Choc sul campo da calcio: pestato a sangue dopo il gol un giocatore 15enne dell'Audace. E' finito in ospedale; Pestato a sangue e lasciato in fin di vita in strada. Pestato a sangue e lasciato in fin di vita in stradaUn 28enne della Papua Nuova Guinea è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania. E’ stato trovato in via San Marco a Marano, incosciente, con diversi traumi verosimilmente ... napolitoday.it Pestato a sangue dal branco. Violento raid nel centro storico. Vittima un venticinquenneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Occhio nero e rabbia #Cagliari, parla il #pizzaiolo pestato da 5 #stranieri Articolo completo su Cagliarinews.it: link in bio www.cagliarinews.it - facebook.com facebook Massa, pestato a morte dal branco, il padre di uno dei ragazzi: "Bongiorni doveva farsi i fatti suoi" x.com