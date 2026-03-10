Anziano pestato dal figlio a Pescara | 86enne in fin di vita

A Pescara, in un'abitazione di Portanuova, un uomo di 86 anni è stato picchiato dal figlio di 59 anni. L'anziano è stato ricoverato in rianimazione a causa delle ferite riportate durante l'aggressione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Pescara - Violenta aggressione in un’abitazione di Portanuova, a Pescara: un 86enne è stato picchiato dal figlio 59enne e ora è ricoverato in Rianimazione. Un grave episodio di violenza familiare scuote la città di Pescara, dove un uomo di 86 anni è stato brutalmente aggredito dal figlio, riportando lesioni gravissime. L’anziano è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara, dove i medici stanno monitorando costantemente le sue condizioni. L’aggressione sarebbe avvenuta nella serata di domenica all’interno di un’abitazione situata nella zona di Portanuova, quartiere nella parte sud della città adriatica. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

