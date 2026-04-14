Un uomo a Pavia ha ferito gravemente il proprio cane di razza corso con un coltello, causando lesioni che hanno messo in pericolo la vita dell’animale. Dopo aver aggredito l’animale, si è allontanato in strada senza vestiti e coperto di sangue, in uno stato di confusione. La scena si è svolta in un quartiere residenziale e sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

A Pavia un uomo ha accoltellato il proprio cane di razza corso riducendolo in fin di vita, per poi fuggire in strada in stato confusionale, senza vestiti e coperto di sangue. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’aggressore avrebbe giustificato il gesto parlando della necessità di compiere «un sacrificio». «Devo farlo per salvare il mondo», delirava l’uomo, un 43enne, parlando confusamente del gesto cruento appena compiuto sostenendo a sua discolpa: «Non potevo fare un sacrificio umano». Il cane, gravemente ferito al collo, è attualmente ricoverato in una struttura veterinaria, dove i medici stanno facendo tutto il possibile per salvarlo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Accoltella il suo cane e lo riduce in fin di vita. Poi scende in strada nudo coperto di sangue: voleva compiere un “sacrificio”

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