Nexi | Cdp e H&F consolidano il controllo Bain e Advent cedono dopo 11 anni Nuovi equilibri di governance
Cdp e H&F hanno acquisito il controllo di Nexi, facendo uscire Bain e Advent dopo undici anni di partecipazione. Questa operazione ha portato a una ridefinizione degli equilibri nella governance della società di pagamenti digitali, con i fondi americani che hanno venduto le loro quote, pari al 9% del capitale.
Nexi: Cdp e H&F al controllo, Bain e Advent escono dopo undici anni. La compagine azionaria di Nexi è stata profondamente modificata: i fondi Bain e Advent hanno ceduto le loro quote, pari al 9% del capitale, aprendo la strada a un rafforzamento del ruolo di Cdp e H&F nella società di pagamenti digitali. L’operazione, conclusa il 16 febbraio 2026, segna la fine di un’era undicennale per i due fondi e ridisegna gli equilibri di governance della società. L’uscita di Bain e Advent e il nuovo assetto proprietario. La cessione del 9% da parte di Bain e Advent, attraverso i veicoli Ab Europe e Eagle, si aggiunge a un precedente disinvestimento di una quota del 3,2% avvenuto a gennaio tramite Mercury.🔗 Leggi su Ameve.eu
IA: Giganti tech consolidano il potere, la democratizzazione resta un miraggio. Analisi su rischi e controllo dati.
Le grandi aziende tecnologiche continuano a concentrare potere e risorse nell’intelligenza artificiale, lasciando molte promesse di democratizzazione irrealizzate.
Juventus, e ora? Cosa può cambiare dopo il ritorno in campo di Bremer. I nuovi equilibri tra difesa e centrocampo e tutte le soluzioni di Spalletti
Dopo il rientro di Bremer, la Juventus si trova a dover ridefinire gli equilibri tra difesa e centrocampo.
