Loria 5 nuclei di cittadini | nasce la nuova vigilanza locale

A Loria è stata avviata una nuova forma di vigilanza locale, con la creazione di cinque nuclei di cittadini che si occuperanno di controllare il territorio. L’iniziativa si è sviluppata in risposta all’interesse espresso da centinaia di residenti durante l’ultimo incontro pubblico, portando alla formazione di una struttura organizzativa che si sta consolidando in questi giorni.

L’attivazione del sistema di controllo del vicinato a Loria sta prendendo forma attraverso una struttura organizzativa capillare, nata dalla risposta di centinaia di residenti che hanno manifestato interesse durante l’ultimo incontro pubblico. Il progetto, che segue rigorosamente le linee guida stabilite dalla Prefettura di Treviso, vedrà la suddivisione della popolazione locale in cinque nuclei operativi distinti per garantire un monitoraggio efficace e coordinato delle zone di Ramon, Castione, Bessica, Loria e la parte rurale di Ramon. Il coinvolgimento massiccio della cittadinanza ha imposto una gestione logistica complessa, portando l’amministrazione a segmentare il territorio in aree specifiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Loria, 5 nuclei di cittadini: nasce la nuova vigilanza locale Notizie correlate Lombardia, nuova Polizia Locale: tra Street Tutor e nuclei specialiL’assessore alla Sicurezza Santo Canale ha illustrato, mercoledì 8 aprile, le nuove linee guida per la Polizia Locale durante un’audizione della... Leggi anche: Polizia locale, la Regione accelera: nuovi nuclei specialistici in arrivo (anche nei piccoli Comuni)