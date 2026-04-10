A Agrigento, sei infermiere hanno recentemente concluso il loro percorso di studi presso il Polo universitario Empedocle. La cerimonia di laurea si è svolta ieri nell’aula magna dell’ateneo, segnando l’ingresso di nuove professioniste nel settore sanitario locale. Questi nuovi ingressi si aggiungono alle forze in campo, con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza sanitaria nella zona.

Sei nuove professioniste sanitarie hanno tagliato il traguardo del percorso accademico presso l’aula magna del Polo universitario Empedocle di Agrigento nella mattinata di ieri. Tra le studentesse che hanno discusso la tesi e ottenuto il titolo in Infermieristica figurano Alessandra Conte, Teresa Di Giacomo, Stella Manto e Sara Andrea Muratore, residenti ad Agrigento, insieme a Chiara Lauricella e Tetiana Pizzuto, provenienti da Caltanissetta. L’evoluzione dell’assistenza territoriale tra competenze cliniche e nuovi standard normativi. Il conseguimento della laurea non rappresenta solo un traguardo individuale, ma si inserisce in un quadro di aggiornamento professionale fondamentale per il sistema sanitario locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, 6 nuove infermiere: nuove forze per la sanità locale

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