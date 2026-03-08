Ieri sera a Macerata, al Multiplex 2000 di Piediripa, si è tenuta l’anteprima regionale del film Strike – figli di un’era sbagliata, seguito da un lungo applauso. Tre registi hanno presentato il loro lavoro, che affronta tematiche legate a un determinato periodo storico. La proiezione ha attirato un pubblico numeroso, desideroso di vedere l’opera sul grande schermo.

Ieri sera a Macerata, al Multiplex 2000 di Piediripa, un lungo applauso ha accolto l’anteprima regionale del film Strike – figli di un’era sbagliata. L’opera, girata due anni fa a Potenza Picena, racconta le vite incrociate di tre ventenni all’interno di una struttura per la cura delle dipendenze patologiche. Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico, i giovani registi e interpreti principali, hanno ricevuto l’ovazione del pubblico dopo la proiezione. La serata ha la presenza di Noemi Tartabini, sindaco di Potenza Picena, e Francesca D’Alessandro, vicesindaco di Macerata, sottolineando il legame tra cinema e territorio. Il ritorno alle radici: quando il set diventa casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strike a Macerata: 3 registi trasformano il dolore in cinema

"Il verbo più potente è scegliere": 14 giovani attori trasformano il dolore in impegno civileSAN PIETRO VERNOTICO – I giovani che parlano ai giovani con un linguaggio semplice e disinvolto.

I registi guarderebbero i loro film? Anatomia della crisi del cinema italianoCrisi del cinema italiano? Eterna e irresolubile questione, che qualche anno fa la pandemia pose per l’ennesima volta alla ribalta.

Tutto quello che riguarda Strike a Macerata 3 registi trasformano....

Temi più discussi: Scocca l’ora di Strike: l’anteprima a Macerata; Film 'Strike' girato nelle Marche, sabato l'anteprima a Macerata; Il film girato a Potenza Picena in anteprima al Multiplex.

Strike – Figli di un’era sbagliata: la commedia girata nelle Marche arriva in anteprima a MacerataLa proiezione sarà preceduta da un talk con i tre registi A Macerata, in anteprima regionale, verrà proiettato il film Strike - Figli di un'era sbagliata, sabato 7 marzo alle ore 20 al cinema Multiple ... youtvrs.it

Film 'Strike' girato nelle Marche, sabato l'anteprima a MacerataTre ventenni alle prese con dipendenze e insicurezze in un centro Ser.D. ansa.it

Il weekend della Strike Team non poteva iniziare con una spinta migliore! Facciamo un passo indietro a mercoledì 4 Marzo, quando i nostri ragazzi dell’Under 15 Maschile GOLD sono scesi in campo a Spoleto con una missione precisa. Sotto la guida - facebook.com facebook

Dele-Bashiru! Lazio strike first! #LazioAtalanta 1-0 x.com