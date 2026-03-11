Zlatan a Sesto | la piazza diventa set globale

Nella piazza Petazzi di Sesto San Giovanni, lo spazio pubblico è stato teatro di un evento inaspettato: Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore del Milan e attuale figura del mondo dello sport, ha partecipato alle riprese di uno spot pubblicitario. La presenza dell’atleta svedese ha attirato l’attenzione dei passanti, trasformando momentaneamente la piazza in un set di scena globale.

Lo spazio pubblico di Sesto San Giovanni ha ospitato una presenza inaspettata: Zlatan Ibrahimovi?, ex stella del Milan e oggi figura chiave nel mondo dello sport, è stato mentre girava uno spot pubblicitario nella piazza Petazzi. La notizia, confermata dal primo cittadino Roberto Di Stefano, trasforma un luogo che alcuni criticavano come un fallimento urbano in una vetrina internazionale. L'evento si è svolto martedì 10 marzo 2026, in una giornata caratterizzata da pioviggini e temperature intorno agli 11 gradi, con una probabilità di precipitazioni al 42 per cento. Il sindaco ha condiviso sui social un'inquadratura rubata della scena, sottolineando come la scelta del campione abbia conferito prestigio alla città.