Pescara decide il futuro | 200mila euro per 21 progetti cittadini
A Pescara, il bilancio partecipativo entra nel vivo con la selezione di 21 progetti tra le 28 proposte avanzate dai cittadini, destinati a ricevere un finanziamento complessivo di 200mila euro. Questo processo consentirà alla comunità di scegliere direttamente come investire risorse pubbliche in interventi di miglioramento urbano. La decisione finale sarà presa attraverso una consultazione pubblica che coinvolgerà i residenti della città.
Pescara si prepara a una trasformazione tangibile del proprio tessuto urbano attraverso il primo esperimento di bilancio partecipativo, un percorso che vedrà i cittadini decidere direttamente su 21 progetti selezionati tra le 28 proposte iniziali. L’amministrazione comunale ha stanziato una prima quota di 100mila euro per dare vita a queste idee, con la prospettiva di raggiungere un totale di 200mila euro nel corso dell’anno, puntando a interventi che spaziano dalla sostenibilità ambientale alla rigenerazione sociale dei quartieri. Il cuore pulsante di questa iniziativa, nata da una proposta del M5s e accolta dal governo cittadino, risiede nella capacità di restituire potere decisionale alle persone che vivono quotidianamente le strade della città.🔗 Leggi su Ameve.eu
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