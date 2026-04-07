A Caltanissetta, i cittadini possono scegliere come destinare circa 37mila euro attraverso il Bilancio Partecipativo, un progetto che consente loro di indicare le priorità degli investimenti comunali. La scadenza per le votazioni è fissata al 15 aprile 2026 e riguarda tutte le persone residenti che desiderano contribuire alla definizione delle priorità di spesa pubblica per l’anno in corso.

I cittadini di Caltanissetta hanno tempo fino al 15 aprile 2026 per votare le priorità del Bilancio Partecipativo, un’iniziativa che permette ai residenti di orientare direttamente gli investimenti comunali per l’anno in corso. L’amministrazione locale ha stanziato una cifra totale di 37.100,00 euro. Tale somma servirà a finanziare sette diversi progetti, i quali saranno sviluppati partendo dalle tre macro-aree che otterranno il maggior numero di preferenze durante la consultazione. Ermanno Pasqualino, assessore alla Partecipazione Civica, ha sollecitato la comunità a partecipare attivamente entro la scadenza fissata. Secondo l’assessore, ogni singolo voto rappresenta un atto di cura verso il bene comune e uno strumento efficace per stabilire insieme le urgenze del territorio e le attività da mettere in campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta decide: 37mila euro per i progetti dei cittadini

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