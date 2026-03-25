Cop-Pilot progetti digitali avanzati | contributi fino a 200mila euro

È stata annunciata una nuova open call rivolta a imprese e organizzazioni che desiderano sviluppare soluzioni digitali avanzate utilizzando tecnologie come Cloud, Edge computing e Internet of Things. La iniziativa prevede contributi fino a 200mila euro per i progetti selezionati. La pubblicazione dell’avviso mira a favorire sperimentazioni e innovazioni nel settore digitale.

Cop-Pilot ha pubblicato una nuova open call rivolta a imprese e organizzazioni interessate a sperimentare soluzioni digitali avanzate basate su Cloud, Edge computing e Internet of Things. L’obiettivo della call è selezionare progetti capaci di integrare o ampliare la Collaborative Open Platform sviluppata dal progetto, una piattaforma pensata per orchestrare servizi digitali complessi e consentire l’interoperabilità tra infrastrutture tecnologiche. Attraverso strumenti basati su intelligenza artificiale, automazione dei servizi e gestione sicura dei dati, la piattaforma mira a facilitare l’implementazione di applicazioni innovative e a dimostrare il potenziale dell’edge intelligence in diversi contesti produttivi e urbani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Hyper Hosting: Aruba rafforza la sua offerta hosting con una soluzione top di gamma per i progetti digitali più avanzatiUna soluzione che unisce alte prestazioni, risorse dedicate, sicurezza integrata e costi certi, per chi vuole affidare i propri progetti digitali a... Terzo settore, in arrivo a Ferrara oltre 200mila euro per progetti di welfare di comunitàOltre 2,6 milioni di euro per sostenere progetti destinati a promuovere il welfare di comunità. How to Build an AI Employee with Claude Cowork (Skills Guide)