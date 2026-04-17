Cassibile cantiere fermo | rischio perdita di 3 milioni del PNRR

A Cassibile, il cantiere destinato a migliorare i servizi per l’infanzia è stato sospeso, con conseguenze potenzialmente pesanti sui finanziamenti europei assegnati. La situazione ha portato a uno stallo nelle attività di costruzione, mentre l’assenza di interventi concreti mette a rischio la perdita di circa 3 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La questione si intreccia con le procedure burocratiche legate ai fondi comunitari.

Il futuro dell’infanzia a Cassibile rischia di rimanere sospeso tra i binari di un cantiere fermo e la burocrazia dei fondi europei. Le indiscrezioni riguardanti il ritiro dell’impresa incaricata per la costruzione del nuovo Polo per l’Infanzia hanno acceso un campanello d’allarme sulla tenuta di un progetto che vale 3 milioni di euro, mettendo a rischio la stabilità dei finanziamenti PNRR destinati all’opera. L’incertezza che blocca il progresso sociale della frazione siracusana. Un’interruzione improvvisa dei lavori potrebbe trasformare quello che doveva essere un investimento strutturale in una perdita economica irreparabile per la comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassibile, cantiere fermo: rischio perdita di 3 milioni del PNRR Notizie correlate Pnrr a rischio in Umbria: cantiere fermo a Monteluce, giunta regionale cambia appaltatore per salvare 5,5 milioni.La Casa di Comunità di Monteluce, a Perugia, è al centro di una vicenda che solleva pesanti interrogativi sulla capacità gestionale della giunta... Asilo nido di Piazza Avis: PNRR corre, cantiere fermo… e Bibbiena fa finta di nullaConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Contenuti di approfondimento Si parla di: Polo per l’Infanzia di Cassibile, Romano(FdI): Cantiere fermo, finanziamenti a rischio?; Siracusa. Il ‘Polo per l’infanzia’ si ferma a Cassibile: ombre sui fondi PNRR. Stop al cantiere del Polo per l’infanzia a Cassibile: l’allarme di Paolo Romano (FdI) sul rischio perdita fondi PNRRSi riaccendono le preoccupazioni sul futuro del Polo per l’infanzia di Cassibile, il nuovo plesso scolastico finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). A lanciare l’all ... siracusanews.it