Pesca e acquacoltura la Campania protagonista al Seafood di Barcellona

Le eccellenze ittiche della Campania sono state presentate a Barcellona durante il Seafood Expo Global, che si è svolto dal 21 al 23 aprile. La fiera, considerata il principale evento mondiale dedicato al settore ittico, ha visto la partecipazione di aziende e operatori provenienti da varie regioni. La partecipazione campana ha attirato l’attenzione sulla qualità e sulla varietà dei prodotti locali.

Le eccellenze ittiche della Campania sbarcano a Barcellona in occasione del Seafood Expo Global, in programma dal 21 al 23 aprile, la fiera leader mondiale dedicata al settore ittico. All’interno dello stand istituzionale, allestito nella collettiva del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, la Regione Campania mette in mostra il meglio del suo patrimonio marino, rappresentato da una delegazione di aziende che coprono l’intera filiera: dalla pesca professionale all’acquacoltura, fino alla trasformazione di alta qualità. Il palcoscenico internazionale di Barcellona sarà l’occasione per accendere i riflettori...🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: La Puglia affronta l'emergenza cormorani: pesca e acquacoltura sotto assedio dal Gargano al Salento Pesca e acquacoltura, via libera dall'Ue agli aiuti: alla Puglia 1,8 milioni al meseArriva una boccata d’ossigeno fondamentale per le marinerie pugliesi e l’intero comparto dell’acquacoltura, messi in ginocchio dal rincaro dei... Tutti gli aggiornamenti Pesca e acquacoltura, la Campania protagonista al Seafood di BarcellonaLe eccellenze ittiche della Campania sbarcano a Barcellona in occasione del Seafood Expo Global, in programma dal 21 al 23 aprile, la fiera leader mondiale dedicata al settore ittico. (ANSA) ... ansa.it Toscana produce 50% di spigole e orate del mercato italianoFirenze, 7 maggio 2025 - Per la Toscana pesca e acquacoltura sono settori in espansione e qui al Seafood di Barcellona siamo a presentare un settore vitale e in forte espansione in Toscana con ... lanazione.it