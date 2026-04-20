Bastoni e Julian Alvarez puntano al trasferimento al Barcellona

Due calciatori sono interessati a trasferirsi al Barcellona durante l'estate 2023. Bastoni e Julian Alvarez sono i nomi che circolano come possibili acquisti per la prossima sessione di mercato. La società catalana sta valutando le strategie per rafforzare la rosa, con particolare attenzione a queste due figure. Le trattative sono in fase preliminare e non ci sono ancora accordi definitivi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Barcellona è in piena attività mentre si prepara all’apertura della finestra di mercato estiva prevista per il 1° luglio. La dirigenza sta lavorando incessantemente per rafforzare la squadra, e due nomi di spicco figurano in cima alla lista: Julian Alvarez e Alessandro Bastoni. Entrambi i calciatori sembrano propendere per un trasferimento al club catalano, esprimendo un chiaro interesse per l’opportunità di giocare al Camp Nou. Julian Alvarez, attaccante argentino del Manchester City, ha già dimostrato di avere un enorme potenziale in Premier League.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bastoni e Julian Alvarez puntano al trasferimento al Barcellona. Notizie correlate Julian Alvarez, punizione capolavoro: Barcellona-Atletico, highlightsGli highlights di Barcellona-Atletico Madrid 0-2: gol di Julian Alvarez su punizione al 45’ (minuto 1:53 del video) e Alexander Sorloth al 70’. Diretta gol Champions League LIVE: Psg avanti contro il Liverpool, Julian Alvarez decide fin qui Barcellona Atletico MadridCalciomercato Lazio, accelerata biancoceleste per Leite! Ma due squadre in Serie A restano in corsa McKennie a cuore aperto: «Grato per il percorso... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Barcellona punta Julian Alvarez: se non arriva nel mirino c'è un ex Lazio; Julian Alvarez nel mirino del Barcellona: cresce il malumore all'Atletico Madrid; Atletico Madrid, la probabile formazione contro il Barcellona: davanti Julian Alvarez e Griezmann; Intrecci di calciomercato in Liga: il Barcellona pensa a Sørloth, l’Atletico blinda Julian Álvarez. ¿Un destino común para Julian Álvarez y Alessandro Bastoni?En caso de finalmente planterarse un cambio de aires, tanto el zaguero italiano Alessandro Bastoni como el delantero argentino Julián Álvarez dar (...) - Fichajes.com ... fichajes.com Julián Alvarez y Bastoni priorizan al BarçaEl FC Barcelona tiene dos objetivos claros este próximo verano a la hora de reforzar su plantilla. La prioridad es fichar un delantero centro y un central zurdo para apuntalar el equipo y los que más ... msn.com Mercato : Le PSG et Arsenal se disputent le transfert de Julian Alvarez ! x.com NIENTE TROFEO PER L'ATLETICO MADRID, VINCE LA REAL SOCIEDAD AI RIGORI Sfuma uno degli obiettivi stagionali per la squadra del Cholo: Julian Alvarez con il suo gol porta la squadra ai supplementari, ma poi sbaglia dal dischetto. Errore anc - facebook.com facebook