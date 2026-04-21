Un uomo è stato arrestato a Pesaro dopo aver violato le regole relative all’avvicinamento e aver fornito un passaggio a un ex e ai figli. La polizia lo ha fermato a seguito di un guasto alla sua auto, e durante i controlli sono emerse le violazioni delle norme di sicurezza. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri sul posto, in base alle disposizioni di legge.

L’incontro casuale, poi il passaggio in auto e infine l’arresto. È accaduto nel pomeriggio di sabato 18 a Vallefoglia, provincia di Pesaro e Urbino, dove un 41enne, impiegato, ha incrociato l’ex moglie e i figli minorenni alla fermata dell’autobus. Senza riflettere troppo, si è avvicinato offrendo loro un passaggio. Un gesto che però ha violato le disposizioni del giudice che gli vietavano di avvicinarsi ai familiari. Poco dopo, l’auto dell’uomo si è fermata in mezzo alla strada per un guasto, intervengono anche i carabinieri ed è qui che arriva l'amara scoperta. Durante i controlli è emersa la misura, a quel punto la situazione è degenerata, con il 41enne che ha reagito contro le forze dell'ordine, spintonandoli.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pesaro, viola l'avvicinamento e dà un passaggio a ex e figli: arrestato

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