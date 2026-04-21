Nel pomeriggio del 20 aprile, le strade del Pesarese sono state teatro di due incidenti che hanno coinvolto moto e mezzi pesanti. Entrambi gli scontri si sono verificati in momenti diversi e hanno provocato feriti che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Le operazioni di soccorso sono state rapide e hanno coinvolto diverse forze di polizia e operatori sanitari. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sui dettagli delle cause degli incidenti.

Una giornata di violenti impatti sulle strade del Pesarese ha messo a dura prova i soccorsi ieri, 20 aprile, con due scontri distinti che hanno richiesto l’intervento urgente dell’elisoccorso. Entrambi i sinistri hanno il coinvolgimento di motociclisti e autocarri, segnando una sequenza di emergenze che ha mobilitato squadre di vigili del fuoco e personale sanitario in diverse zone della provincia. Cronaca di un pomeriggio di emergenze tra Seligate e Pietrarubbia. Il primo evento si è verificato intorno alle ore 14 presso il bivio della strada delle Seligate. In quel punto, uno scontro tra una moto e un furgone ha lasciato un uomo, nato nel 1987, privo di sensi sul luogo del contatto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pesarese, pomeriggio di sangue: due scontri tra moto e mezzi pesanti

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