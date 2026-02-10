incidente tra due mezzi pesanti betoniera si ribalta in strada

Un incidente tra due camion si è verificato questa mattina a Barberino di Mugello. Una betoniera si è ribaltata sulla strada, creando subito confusione e traffico in tilt. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma ancora non si conoscono le cause esatte dello scontro. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i vigili del fuoco e la polizia hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area.

Barberino di Mugello (Firenze), 10 febbraio 2026 – Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 10 febbraio, a Barberino di Mugello. Una betoniera carica di calcestruzzo si è ribaltata dopo uno scontro con un altro mezzo pesante. L’incidente è avvenuto intorno alle 12:15 in via Cornocchio, vicino a un ristorante. In seguito all’urto tra i due veicoli, il conducente della betoniera ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sulla carreggiata. Il camionista è poi rimasto intrappolato all’interno del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

