Sedia lanciata da una finestra ferita una studentessa a La Spezia

Questa mattina a La Spezia, uno studente ha lanciato una sedia dalla finestra del primo piano dell’istituto Capellini-Sauro. La sedia è caduta nel cortile interno e ha ferito una studentessa che si trovava lì. I carabinieri sono intervenuti subito per raccogliere le prime testimonianze e valutare cosa sia successo. La ragazza è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi. La scuola è rimasta chiusa per alcune ore mentre si indaga sull’accaduto.

AGI - Un nuovo caso accende i riflettori su una scuola spezzina. I carabinieri sono intervenuti all'istituto superiore Capellini-Sauro, dopo il lancio di una sedia in plastica da una finestra al primo piano della scuola, caduta nel cortile interno. La sedia ha colpito una ragazza di 18 anni, ferita ma non in maniera grave. L'episodio risale a ieri mattina. L'autore del gesto è uno studente minorenne, del primo anno, segnalato alla Procura dei minori di Genova. La giovane è stata portata in ospedale, medicata. La reazione degli studenti e la motivazione del gesto. Secondo quanto riferito da fonti qualificate all'AGI, di fronte all'intervento di carabinieri e ambulanza, "molti degli studenti testimoni dell'accaduto, anziché condannare il gesto, hanno riso, ritenendo esagerata la mobilitazione ".

