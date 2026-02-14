A Cividale del Friuli, un cuore insanguinato è stato gettato sul monumento dedicato alle vittime delle Foibe, provocando danni alla stele che ricorda Norma Cossetto. La scena si è svolta nel pomeriggio, quando un uomo ha lanciato un pezzo di carne di maiale, sporco di sangue, contro il memoriale. La stele, dedicata alla studentessa istriana uccisa nel 1943, è stata così imbrattata da un atto di vandalismo che ha suscitato sdegno tra i cittadini.

Sfregiato il monumento alla memoria delle Foibe. È stato imbrattato con il lancio di "un cuore grondante sangue" a Cividale del Friuli la stele che ricorda Norma Cossetto, studentessa istriana di 23 anni seviziata e poi gettata in una foiba nell'autunno del 1943. Lo denuncia il consigliere regionale di Forza Italia, Roberto Novelli. "Infame e immondo chi ha lanciato un cuore grondante sangue contro il monumento. Il vero maiale e' chi ha commesso il gesto, non l'animale a cui e' stato strappato l'organo". Novelli esprime "sdegno e rabbia verso chi commette gesti cosi' disumani" e dichiara: "Da anni assistiamo a tentativi di negazionismo e di minimizzazione di quella tragedia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Friuli, cuore di maiale insanguinato gettato sul monumento alle Foibe

