Pertite Libdem | Roma decide Piacenza subisce

L'ex Pertite torna frequentemente al centro delle notizie locali, alimentando discussioni sulla trasformazione della città. La zona, un tempo punto di riferimento per l’agricoltura e le attività rurali, ha visto nel tempo la sostituzione di cavalli e chiese con capannoni e strutture in cemento. La decisione sulla futura destinazione dell’area è stata presa recentemente, mentre Piacenza si trova a vivere le conseguenze di scelte passate, tra cui la presenza di caserme.

«L’ex Pertite torna ciclicamente alle cronache locali. Sì, purtroppo delle “3 C” della Piacenza storica e rurale di un tempo, la modernità ha sostituito cavalli e chiese con cementi e capannoni e ha conservato al destino urbano solo il peggio: le caserme. Poi talvolta da Roma giungono dispacci.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Roma subisce un duro colpo morale nella sconfitta per 5-2. Andreotti, Barsotti e Giovannetti entrano in LibdemIl Partito Liberaldemocratico ha annunciato in questi giorni, con un incontro avvenuto alla Distilleria Indie a San Pietro in Campo, l’adesione...