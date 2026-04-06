Roma ha subito una pesante sconfitta per 5-2 contro l’Inter, con un risultato che ha segnato un calo evidente nel rendimento della squadra. L’allenatore ha commentato l’andamento della partita, sottolineando alcune difficoltà riscontrate nel secondo tempo. La gara si è conclusa con la squadra che ha subito cinque reti, mentre ha segnato due volte. La partita si è svolta in un stadio con una buona affluenza di pubblico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. MILANO, ITALIA – 5 APRILE: Gian Piero Gasperini, allenatore dell’AS Roma, osserva attentamente il match di Serie A tra Inter e AS Roma allo stadio Giuseppe Meazza. La partita si è conclusa con una sconfitta schiacciante per i Giallorossi, un 5-2 che ha lasciato ferite profonde nel morale della squadra. Gasperini non nasconde la sua delusione. “Abbiamo subito un colpo reale al morale,” afferma il tecnico dopo la partita. La Roma ha mostrato segni di cedimento, soprattutto nella seconda frazione di gioco, dopo un avvio promettente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Roma subisce un duro colpo morale nella sconfitta per 5-2.

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